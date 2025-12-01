Macron e Zelensky agli Usa | La pace non farà molta strada senza coinvolgere gli europei

Il negoziato per la pace in Ucraina "non potrà fare molta strada senza coinvolgere gli europei", che dovranno fornire parte delle garanzie di sicurezza per Kiev e finanziare la maggior parte della ricostruzione. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa congiunta con il Capo dell'Eliseo Emmanuel Macron al termine della visita di Stato a Parigi. "Stiamo cercando di porre fine a questa guerra con tutte le nostre forze e di porvi termine in modo degno", ha sottolineato Zelensky. "La Russia deve porre fine a questa guerra che ha iniziato, è la sua guerra e spetta a lei mettere fine", ha spiegato, ribadendo la necessità di "preservare l'indipendenza dell'Ucraina". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Macron e Zelensky agli Usa: "La pace non farà molta strada senza coinvolgere gli europei"

