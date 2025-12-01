Ma sei impazzito! Ilary Blasi ora spunta il messaggio furioso a Francesco Totti

Un semplice scambio su WhatsApp, rimasto finora confinato negli atti, rischia di trasformarsi nell’elemento più delicato dell’intera vicenda giudiziaria che coinvolge Francesco Totti. Il caso, già di per sé sensibile perché riguarda la figlia più piccola dell’ex capitano della Roma, è tornato oggi al centro dell’attenzione con l’udienza decisiva sull’eventuale archiviazione chiesta dalla procura. Una giornata che avrebbe potuto scorrere via come un passaggio tecnico, se non fosse emersa una nuova chat destinata ad alimentare tensioni e dubbi. La ricostruzione dei fatti, avviata dopo la denuncia di Ilary Blasi, si concentra sulla sera del 26 maggio 2023: secondo quanto riportato dalla showgirl, la bambina allora sei anni sarebbe rimasta da sola in casa per tre ore mentre Totti si trovava al ristorante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti simili trattati di recente

«Ma sei impazzito???», il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia sulla figlia. La foto dalla chat: come Ilary aveva in rubrica Francesco - Secondo la conduttrice e i suoi legali, il gip dovrebbe disporre l’imputazione coatta a carico dell’ex numero 10 e della compagna Noemi Bocchi. Secondo open.online

"Ma sei impazzito?". Il messaggio di Ilary Blasi a Totti: cosa è successo - Durante l’udienza, la difesa della conduttrice chiede l’imputazione coatta e nuove indagini ... Riporta msn.com

Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: «Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?» - Il legale di Ilary Blasi ha sollecitato nuove indagini e ha chiesto di sentire Vito Scala e gli agenti della polizia arrivati a casa dell'ex campione gialloros ... Si legge su msn.com

Totti riaccende lo scontro con Ilary Blasi: dalla verità sulla maglia "6 unica!" alla lite per la figlia Chanel - Lazio del 2002 in cui l'ex capitano giallorosso per festeggiare il gol del 5 a 1 ha mostrato la ... Si legge su affaritaliani.it

Francesco Totti, frecciatina a Ilary Blasi/ “La maglia Sei unica? Ecco a chi era dedicata” - Francesco Totti riscrive la storia della maglia "Sei unica" dedicata a Ilary Blasi e lancia una frecciatina all'ex moglie. Come scrive ilsussidiario.net

Francesco Totti rinnega la storica frase rivolta a Ilary Blasi: “Quel ‘sei unica’ non era per lei, era per la curva”. Ma ecco cosa aveva detto il calciatore a Verissimo - Francesco Totti rinnega la storica frase rivolta a Ilary Blasi: “Sei unica”, la scritta apparsa nel 2002 sulla maglia del capitano della Roma destinata all’allora letterina. Si legge su ilfattoquotidiano.it