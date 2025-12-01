Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni? Il messaggio di Blasi che incastra Totti

«Francesco ho sentito due volte» nostra figlia «stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?». È questo il messaggio di Ilary Blasi, che sarebbe stato inviato all’ex marito Francesco Totti alle 23.19 del 26 maggio del 2023, ora allegato alla documentazione nel procedimento in cui. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?” Il messaggio di Blasi che “incastra” Totti

News recenti che potrebbero piacerti

«Francesco ho sentito due volte nostra figlia stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Ma sei impazzito a lasciare sa sola in casa una bambina di 6 anni? » Queste sono le parole che Ilary Blasi avrebbe inviato all’e - facebook.com Vai su Facebook

“Sei impazzito a lasciare sola un bambina di 6 anni?”, il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti Vai su X

“Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?” Il messaggio di Blasi che “incastra” Totti - «Francesco ho sentito due volte» nostra figlia «stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Riporta gazzettadelsud.it

“Sei impazzito a lasciare sola un bambina di 6 anni?”, il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti - Ho sentito due volte” nostra figlia “stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena ... Da msn.com

"Sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?": il whatsapp di Ilary Blasi a Totti - Diffuso il messaggio che Ilary Blasi ha mandato a Francesco Totti: "Sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni? Scrive msn.com

Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: “Sei impazzito a lasciare sola un bambina di 6 anni?” - Il messaggio depositato agli atti nel corso dell'udienza di opposizione all'archiviazione nel procedimento che vede indagato l'ex numero 10 della Roma per abbandono di minore ... Secondo ilcorrieredelgiorno.it

Ilary Blasi e il messaggio a Francesco Totti: «Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?». E il gip rinvia la decisione - «Francesco ho sentito due volte nostra figlia stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a ... Secondo msn.com

Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: «Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?» - Il legale di Ilary Blasi ha sollecitato nuove indagini e ha chiesto di sentire Vito Scala e gli agenti della polizia arrivati a casa dell'ex campione gialloros ... Secondo msn.com