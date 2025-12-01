Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni? Il messaggio di Blasi che incastra Totti

Feedpress.me | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Francesco ho sentito due volte» nostra figlia «stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?». È questo il messaggio di Ilary Blasi, che sarebbe stato inviato all’ex marito Francesco Totti alle 23.19 del 26 maggio del 2023, ora allegato alla documentazione nel procedimento in cui. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni il messaggio di blasi che incastra totti

© Feedpress.me - “Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?” Il messaggio di Blasi che “incastra” Totti

News recenti che potrebbero piacerti

sei impazzito lasciare sola“Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?” Il messaggio di Blasi che “incastra” Totti - «Francesco ho sentito due volte» nostra figlia «stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Riporta gazzettadelsud.it

sei impazzito lasciare sola“Sei impazzito a lasciare sola un bambina di 6 anni?”, il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti - Ho sentito due volte” nostra figlia “stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena ... Da msn.com

sei impazzito lasciare sola"Sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?": il whatsapp di Ilary Blasi a Totti - Diffuso il messaggio che Ilary Blasi ha mandato a Francesco Totti: "Sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni? Scrive msn.com

sei impazzito lasciare solaIl messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: “Sei impazzito a lasciare sola un bambina di 6 anni?” - Il messaggio depositato agli atti nel corso dell'udienza di opposizione all'archiviazione nel procedimento che vede indagato l'ex numero 10 della Roma per abbandono di minore ... Secondo ilcorrieredelgiorno.it

sei impazzito lasciare solaIlary Blasi e il messaggio a Francesco Totti: «Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?». E il gip rinvia la decisione - «Francesco ho sentito due volte nostra figlia stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a ... Secondo msn.com

sei impazzito lasciare solaIl messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: «Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?» - Il legale di Ilary Blasi ha sollecitato nuove indagini e ha chiesto di sentire Vito Scala e gli agenti della polizia arrivati a casa dell'ex campione gialloros ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sei Impazzito Lasciare Sola