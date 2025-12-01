A dicembre sbarca su Netflix Sicilia Express, la prima serie natalizia di Ficarra e Picone, che arriva dopo il successo di Incastrati. Ma è anche il mese del penultimo appuntamento con Stranger Things 5, giunta agli sgoccioli, e con Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach con George Clooney, nei panni di un attore di fama in crisi nera. “Emily in Paris 5”, svelati i primi look di Lily Collins tra pois, gondole e nuovi amori X Leggi anche › Meghan Markle torna su Netflix con uno speciale natalizio (che già divide il pubblico) Dicembre segna anche il ritorno di Emily in Paris, alle prese con nuove sfide professionali e sentimentali, di Rowan Atkinson, nella commedia Man vs Baby, e dell’investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig) in Wake up Dead Man – Knives Out, dove affronta il suo caso più pericoloso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ma anche Emily in Paris 5 e le penultime puntate di Stranger Things