Lutto nello sport italiano addio a una vera leggenda

Addio a Nicola Pietrangeli, il gigante del tennis che ha attraversato la storia d'Italia. La notizia arriva presto, in una mattina che sa di inverno e malinconia. L'Italia dello sport si scopre più sola: Nicola Pietrangeli non c'è più. Aveva 92 anni, una vita intera trascorsa a impugnare una racchetta reale o ideale, a commentare, sorridere, spronare. Anche quando la malattia lo aveva costretto a rallentare, non aveva mai smesso di osservare i suoi eredi, di commentarne successi e inciampi con quella ironia che era diventata un tratto distintivo.

