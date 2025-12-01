Lutto enorme per Licia Colò il dolore nelle sue parole

– La recente scomparsa di Nicola Pietrangeli ha segnato profondamente chi lo ha conosciuto e stimato. Tra le testimonianze più sentite spicca quella di Licia Colò, che ha voluto ricordare pubblicamente la figura dell’ex campione, con cui ha condiviso una relazione importante durata sette anni. Le parole della conduttrice evidenziano come si intreccino memoria personale e riconoscimento pubblico, offrendo uno sguardo che va oltre i confini della notorietà sportiva e abbraccia la sfera più intima. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

