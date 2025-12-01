L’Università di Bologna vieta i corsi di Filosofia agli Ufficiali dell’esercito | è bufera
Bologna, 1 dicembre 2025 – Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello polemizza con l’Università di Bologna. “Per creare un pensiero laterale nell’esercito, per dare la possibilità di pensare in maniera differente e uscire dallo stereotipo, ho deciso di avviare un corso di laurea in Filosofia per i miei giovani ufficiali” dice. “Ho chiesto all’Università di Bologna di avviare un corso di laurea per 10-15 dei miei ufficiali. Non hanno voluto avviare questo corso per timore di militarizzare la Facoltà. Non posso giudicare le scelte che competono ad altre istituzioni, però rappresento che un’istituzione come l’esercito non è stata ammessa all’Università”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
