"Ritengo che la decisione assunta dal dipartimento di Filosofia dell'università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato". La premier Giorgia Meloni interviene sulla polemica nata ieri dopo la scelta dell'universita di Bologna di negare la richeista arrivata dal capo di stato maggiore dell'esercito Carmine Masiello che aveva proposto all'ateneo di attivare un corso di Filosofia per una quindicina di giovani ufficiali. Dice la presidente del Consiglio in una nota: "Non si tratta solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l'autonomia dell'università. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'università di Bologna blocca il corso di filosofia per ufficiali. Meloni: "Atto incomprensibile e sbagliato"