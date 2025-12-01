Solo una squadra pratese resta al comando del campionato di serie C dopo l’undicesima giornata. E’ l’Union Basket che alla Toscanini ha battuto con largo margine (86-65) il Pino Firenze. Si è interrotta invece la serie positiva dei Dragons, che al termine di un match molto combattuto e beffardo hanno perso 86-88 a Bottegone. Partiamo dalla capolista confermata (insieme a Montevarchi): contro i fiorentini, reduci dal cambio di coach, risultato mai in discussione con i ragazzi di Paoletti che volano sul +10 già nel primo quarto per poi allungare sul +17 all’intervallo. La seconda metà della partita procede senza scossoni con i pratesi che controllano senza difficoltà il ritmo del gioco fino al +21 finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Union regola il Pino. Dragons ko a Bottegone