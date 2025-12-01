Dal viaggio a Mosca il premier magiaro Viktor Orbán ha ottenuto la conferma delle forniture energetiche dalla Russia anche per il 2026. Non è stata solamente una visita di carattere commerciale, ma anche l’occasione per ribadire la propria sovranità in ambito energetico e di politica internazionale, come poi sottolineato dal Ministro degli Esteri ungherese. Da Washington a Mosca per avere energia. Orbán si era recato alla Casa Bianca all’inizio di novembre per chiedere una deroga per l’importazione di petrolio russo. E l’ha ottenuta. Così ha dichiarato che il successivo passo logico sarebbe stato quello di garantire che le forniture continuo ad affluire senza interruzione e a un costo accettabile. 🔗 Leggi su Follow.it

L'Ungheria impone la sua sovranità nelle scelte energetiche rispetto alla UE