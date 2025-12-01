L’umanità inattesa del Natale in carcere

1 dic 2025

Un racconto che chiede al lettore: cosa significa davvero “vedere” il carcere? Tra testimonianze, memorie e sguardi sospesi, il Natale dietro le sbarre diventa una lente potente che rivela fragilità, umanità e storie che meritano ascolto. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

Austria: Innsbruck, si rinnova la tradizione del Natale in carcere - Natale in carcere: la cappellania ecumenica del carcere di Innsbruck, in Austria, porta ancora una volta speranza e umanità dietro le mura. Secondo agensir.it

