L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli | camera ardente nel suo stadio al Foro Italico
“ Se piove, rimandiamo “. Così è intitolata la biografia di Nicola Pietrangeli scritta con il collega Paolo Rossi. Un libro in cui sono contenuti diversi aneddoti e in un’intervista al Messaggero di un paio di anni fa, Pietrangeli aveva affermato: “ Perché questo titolo? Parto col dire che il mio funerale, fra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli. Innanzitutto, perché c’è parcheggio, poi perché ci sono tremila posti seduti. Mi dispiace che non potrò assistere, per vedere chi viene e chi non viene. In caso piovesse, appunto, potremmo rimandare, mettendo la bara nel sottopassaggio. La musica la sto ancora decidendo, anche se “My way” all’uscita non sarebbe male “. 🔗 Leggi su Oasport.it
