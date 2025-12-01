Monsummano (Pistoia), 1 dicembre 2025 – Un dolore indicibile, di quelli che ti strappano la pelle di dosso. È il sentimento che in queste ore ha travolto la famiglia, gli amici, i docenti, i compagni di classe, il personale Ata dell’istituto Forti di fronte alla morte di Gaetano De Rosa, detto Tanio. La leucemia ha battuto il suo amore per la vita. Sabato mattina, a soli 15 anni, è morto all’ospedale del Bambin Gesù di Roma. Qui era stato accompagnato dal Meyer di Firenze, per sottoporsi a una cura sperimentale, ma non ce l’ha fatta. Il dolore si è propagato a macchia d’olio da Monsummano all’intera Valdinievole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo abbraccio a Tanio, angelo volato via a 15 anni