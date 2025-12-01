L’ultimatum di Trump | Lascia il paese o attacchiamo

Tensione alle stelle tra gli Stati Uniti e il Paese sudamericano. Come non bastassero la guerra tra Russia e Ucraina e le tensioni mediorientali c’è il rischio concreto di una nuova crisi. Secondo indiscrezioni del Miami Herald, il presidente americano Donald Trump avrebbe telefonato al leader di Caracas Nicolas Maduro alla vigilia di un vertice alla Casa Bianca sul dossier venezuelano, alla presenza del capo del Pentagono Pete Hegseth e del segretario di Stato Marco Rubio. Trump avrebbe offerto al suo omologo un passaggio sicuro fuori dal Paese per lui, la famiglia e i collaboratori più vicini, in cambio di dimissioni immediate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

