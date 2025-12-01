“Io e Nicola eravamo molto amici”. A Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele è intervenuto anche Adriano Panatta per ricordare Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano morto oggi a 92 anni. Per molti, Panatta è stato l’erede del primo fuoriclasse italiano della racchetta: “Alla mia nascita lui era un 17enne che giocava al tennis Parioli ed era già una promessa, poi abbiamo fatto un po’ il cambio della guardia io e lui. Abbiamo anche giocato insieme, ci siamo divertiti abbiamo fatto le vacanze insieme”. Insieme hanno anche vinto la prima storica Coppa Davis, con Pietrangeli capitano e Panatta in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ultima volta che l’ho chiamato, pochi giorni fa, gli ho detto ‘alzati dal letto, accidenti a te’. Lui non voleva”: Panatta ricorda Pietrangeli