Lukaku potrebbe ritornare tra i convocati per Napoli-Juventus CorSport

Ilnapolista.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lukaku potrebbe essere convocato per NapoliJuventus di domenica 7 dicembre al Maradona, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco cosa scrive: “Comincia la settimana che potrebbe permettere al Napoli di ritrovare Romelu Lukaku. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Conte potrà inserire anche il nome di Big Rom tra i convocati per la sfida alla Juventus di Spalletti di domenica sera al Maradona. Ora si attende solo il suo rientro definitivo in squadra e poi potrà nuovamente essere a disposizione del suo allenatore. Potrebbe farcela per la Juve, si vedrà. Novità a breve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lukaku potrebbe ritornare tra i convocati per napoli juventus corsport

© Ilnapolista.it - Lukaku potrebbe ritornare tra i convocati per Napoli-Juventus (CorSport)

Altri contenuti sullo stesso argomento

lukaku potrebbe ritornare convocatiLukaku potrebbe ritornare tra i convocati per Napoli-Juventus (CorSport) - Lukaku potrebbe tornare disponibile per Napoli–Juventus: Conte attende il rientro definitivo del giocatore prima della sfida di domenica. Si legge su ilnapolista.it

lukaku potrebbe ritornare convocatiLukaku, ritorno già con la Juve? Cds: "Potrebbe farcela, novità a breve" - Romelu Lukaku sarà convocato per la sfida Napoli–Juventus in programma domenica 7 dicembre al Maradona? Segnala tuttonapoli.net

lukaku potrebbe ritornare convocatiCDS - Napoli, Lukaku tra i possibili convocati per la gara con la Juventus, il rientro è imminente - Manca davvero poco per la convocazione di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli reduce da un importante infortunio che l'ha tenuto per lungo tempo lontano dal campo. Segnala napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Lukaku Potrebbe Ritornare Convocati