Lukaku potrebbe ritornare tra i convocati per Napoli-Juventus CorSport
Lukaku potrebbe essere convocato per Napoli –Juventus di domenica 7 dicembre al Maradona, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco cosa scrive: “Comincia la settimana che potrebbe permettere al Napoli di ritrovare Romelu Lukaku. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Conte potrà inserire anche il nome di Big Rom tra i convocati per la sfida alla Juventus di Spalletti di domenica sera al Maradona. Ora si attende solo il suo rientro definitivo in squadra e poi potrà nuovamente essere a disposizione del suo allenatore. Potrebbe farcela per la Juve, si vedrà. Novità a breve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
