Lukaku ci siamo quasi per il rientro! Il Napoli attende | sarà decisivo per il via libera

Romelu Lukaku sta entrando nei giorni più importanti del suo percorso di recupero. Le informazioni riportate dal ‘Corriere dello Sport’ indicano questa come una settimana decisiva per capire se l’attaccante potrà essere disponibile per il Napoli già nel match contro la Juventus. La situazione resta in evoluzione, ma i segnali fanno pensare a un ritorno sempre più vicino, anche se con un percorso graduale. La squadra di Antonio Conte osserva con attenzione, consapevole del peso che un rientro di questo tipo avrebbe sulla stagione. La settimana che può segnare il rientro. Secondo quanto riportato, i prossimi giorni serviranno a stabilire se Romelu Lukaku sarà arruolabile già dalla sfida contro la Juventus, una delle partite più attese in casa Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lukaku, ci siamo quasi per il rientro! Il Napoli attende: sarà decisivo per il via libera

