Luigi Errichiello tutta Vetralla ai funerali | Gli hanno voluto bene in tanti

Vetralla si è stretta attorno al dolore della famiglia e degli amici di Luigi Errichiello, il 53enne morto nel drammatico incidente stradale sulla provinciale Vetrallese. Il silenzio e la commozione di parenti, amici e di chi gli ha voluto bene ha accompagnato l'ingresso del feretro in un duomo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

luigi errichiello tutta vetrallaTanta gente ha affollato il duomo di Vetralla per l’ultimo saluto a Luigi Errichiello - Ieri i funerali del 53enne deceduto nel frontale sulla Vetrallese, il sacerdote ha parlato di dolore troppo forte per una morte così improvvisa ... Si legge su civonline.it

luigi errichiello tutta vetrallaIl frontale con un'altra auto e il corpo incastrato tra le lamiere: Luigi muore a 53 anni - Sul secondo mezzo viaggiavano due donne e una è rimasta ferita in modo grave ... Come scrive today.it

