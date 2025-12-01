Lucrezia Lorenzi si ritira un anno fa la morte della sorella Matilde in allenamento in Val Senales

Bolzano, 1 dicembre - Dopo poco più di un anno dalla morte della sorella Matilde, Lucrezia Lorenzi si ritira dall'attività agonistica. La 27enne sciatrice torinese ha annunciato il ritiro con un post toccante sui social. Solo 13 mesi fa la tragedia della scomparsa della sorella Matilde, morta il 28 ottobre 2024 a seguito delle lesioni riportate nella caduta in allenamento sul ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige. Per quella caduta sono ancora indagate due persone. Allora Lucrezia aveva preso parte allo slalom speciale di Coppa del mondo di Levi, a due settimane dalla morte di Matilde, ma era chiaro che mancava qualcosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucrezia Lorenzi si ritira, un anno fa la morte della sorella Matilde in allenamento in Val Senales

