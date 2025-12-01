Luci d’Artista Salerno presenze | boom nel weekend
. Luci d’Artista Salerno presenze, weekend da tutto esaurito tra centro storico, via Porto e Stazione Marittima. La manifestazione Luci d’Artista Salerno presenze continua a richiamare migliaia di visitatori, trasformando anche questa domenica in una giornata da tutto esaurito. Le strade principali della città sono state animate da un flusso costante di turisti e famiglie, attratti dalle installazioni luminose e dall’atmosfera natalizia che ormai caratterizza Salerno nel periodo invernale. Sin dalle prime ore del pomeriggio, via Porto è risultata particolarmente congestionata, con rallentamenti significativi in ingresso città e lungo le arterie che conducono al centro. 🔗 Leggi su Zon.it
