Lucchese - Cenaia | la goleada Pantera famelica da sola in vetta
Lucchese 6 Cenaia 1 LUCCHESE (4-3-3): Milan, Xeka, Rotondo, Santeramo, Lorenzini (39’ st Bossini); Bartolotta (32’ st Onu), Del Rosso, C. Russo (26’ st Palma); Riad (26’ st Camilli), Piazze (36’ st Morisi), Caggianese. (A disp.: Ennached, Venanzi, Galotti, Ragghianti). All.: Pirozzi. CENAIA (4-4-2): Bettarini; Rossi (38’ st Gronchi), Puleo, Signorini, Lischi; Arcidiacono (19’ st Sartini), Bianchi (35’ st Rinaldi), Provinzano, Remedi; Busiello, Boumarouan (8’ st Fischer). (A disp.: Castaldi, Salvini, Cocucci, Santagata, Pelletti). All.: Sena. Arbitro: Marongiu di Livorno (assistenti: Egitto di Arezzo e De Feudis di Firenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
