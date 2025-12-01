Luca Antonelli | One Night for Fashion un urlo di moda e libertà contro la violenza sulle donne

«Un urlo di moda e libertà». Così Luca Antonelli, organizzatore e ufficio stampa di One Night for Fashion – Save the Woman Edition, ha definito la serata che si è svolta il 29 novembre nella Sala Regia del Palazzo dei Priori, cuore artistico e storico della città. Una serata in cui moda, arte e cultura si sono intrecciate con un unico obiettivo dichiarato: dire basta alla violenza sulle donne. «One Night for Fashion segna un capitolo storico per Viterbo – ha affermato Antonelli –. È stata una serata illuminata dalla moda, dall’arte e dalla cultura, con un unico grande messaggio: stop alla violenza di genere». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

