Lotto in Campania vincite che sfiorano i 95mila euro | bottino importante anche ad Avellino
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il Lotto grazie a sette vincite per un totale che sfiora i 95mila euro. Venerdì 28 novembre, vinti 19.500 euro a Sarno, in provincia di Salerno, con tre ambi e un terno in via San Valentino, stesse sorti indovinate a Gragnano, in provincia di Napoli, per un colpo da 14.500 euro in via Madonna delle Grazie. Ad Arzano (NA) invece centrato un terno da 9mila euro in via Casandrino, seguito da un ambo da 7.500 euro realizzato a Scafati (SA) in via Pasquale Vitiello. Nell’estrazione successiva, vinti 16mila euro Monteforte Irpino (AV) in piazza Umberto I, centrata una quaterna da 14. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
