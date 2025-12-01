Lotteria Italia un rito che si ripete dal 1400 | quanto valgono i cinque premi milionari in palio per il 2025-26?

Ogni anno, l’appuntamento con la Lotteria Italia rappresenta per milioni di italiani un momento di speranza e attesa. L’edizione 2025 non fa eccezione e porta con sé il fascino dei grandi premi, primo fra tutti quello da cinque milioni di euro che verrà assegnato al biglietto vincente estratto il 6 gennaio 2026 durante la trasmissione di Affari Tuoi su Rai 1. Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel Decreto Lotteria Italia del 28 agosto 2025, i premi di prima categoria saranno complessivamente cinque. Al momento, è stato reso noto soltanto l’importo del primo premio, fissato a 5. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lotteria Italia, un rito che si ripete dal 1400: quanto valgono i cinque premi milionari in palio per il 2025-26?

