A più di tre anni dall’annuncio e oltre due anni dopo l’obbligo per gli esercenti di adeguare i registratori telematici, la lotteria degli scontrini istantanea è tuttora ferma. Le vincite immediate restano un miraggio, nonostante i circa 1,6 milioni di esercenti che si sono adeguati a un sistema mai attivato. L’ Agenzia delle dogane e dei monopoli conferma che anche nel 2025 non si è mosso nulla: “Allo stato attuale non vi sono aggiornamenti rispetto alle questioni di natura amministrativo-contabile già rappresentate”, fa sapere al fattoquotidiano.it. La misura, pensata nel 2022 durante il governo Draghi per rilanciare la lotteria introdotta nel 2020 dal Piano Italia cashless per incentivare i pagamenti elettronici, prevedeva premi immediati da verificare tramite QR code stampato sullo scontrino e scansionabile con l’app Gioco Legale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lotteria degli scontrini istantanea, dopo tre anni è tutto fermo. Mentre lo Stato lancia nuove riffe a pagamento”

