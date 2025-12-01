L’oroscopo di domani 2 dicembre 2025 | le previsioni e il segno fortunato del giorno
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le energie astrali di domani portano un cielo dinamico, caratterizzato da Mercurio in Sagittario, Luna in Ariete e Venere in Scorpione. I transiti offriranno slanci di entusiasmo, intuizioni rapide e qualche tensione impulsiva. Ecco le previsioni complete segno per segno, con i consigli utili per affrontare al meglio la giornata. Ariete. La Luna nel segno accende iniziativa e coraggio. Giornata intensa ma produttiva. Consiglio: agisci, ma modera l’impulsività. Transiti favorevoli: Luna congiunta al tuo Sole. Toro. Sensibilità più alta del solito a causa dei transiti di Venere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
