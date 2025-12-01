Lorenzo trovato morto in casa a soli 25 anni | il dramma poi la scoperta shock Cosa gli è successo

Tragedia a Roma nei giorni scorsi, dove il 25enne Lorenzo De Tomaso, studente fuorisede originario di Pulsano, è stato trovato morto nel bagno dell’appartamento in cui viveva in zona piazza Bologna, cuore dell’area universitaria della capitale. A fare la terribile scoperta è stata la sua coinquilina, che non vedendolo uscire dal bagno ha forzato la porta e ha immediatamente allertato i soccorritori. Sul corpo del giovane non sono stati riscontrati segni di violenza, un dettaglio che orienta le prime ipotesi ma non chiarisce ancora le cause del decesso. Un elemento anomalo è emerso poco dopo: il cellulare di Lorenzo non è stato trovato in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lorenzo trovato morto in casa a soli 25 anni: il dramma poi la scoperta shock. Cosa gli è successo

