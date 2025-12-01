Lorenzo Musetti di nuovo papà è nato il secondo figlio con Veronica Confalonieri | L'amore si moltiplica

Fanpage.it | 1 dic 2025

Lorenzo Musetti annuncia la nascita del secondo figlio Leandro con un post pubblicato su Instagram. Si allarga la famiglia con Veronica Confalonieri: i due erano già genitori del piccolo Lorenzo, nato nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

