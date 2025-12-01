Lorenzo Bonicelli tra rabbia tristezza e futuro | La sera è dura mi chiedo sempre perché è successo

Il 23 luglio scorso la vita di Lorenzo Bonicelli è cambiata completamente. Alle Universiadi di Essen, in Germania, durante una gara agli anelli, Lorenzo è caduto mentre eseguiva un triplo salto mortale. La lesione alla quinta vertebra cervicale gli ha tolto la mobilità delle gambe e limitato quella delle braccia. Eppure quando parla, nonostante la fatica visibile, i suoi occhi brillano ancora di quella stessa energia che metteva nelle sue performance sportive. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato le sfide di questi giorni complicati. “Sono rimasto un atleta dentro”, spiega Lorenzo con naturalezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lorenzo Bonicelli tra rabbia, tristezza e futuro: “La sera è dura, mi chiedo sempre perché è successo”

