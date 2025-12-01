Lorenzo Bonicelli testimone di forza e determinazione | ‘Mi preme far vedere che sono lo stesso di sempre’

Ildifforme.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il messaggio che emerge è potente: dal dolore può nascere speranza. E anche quando il corpo è costretto al silenzio, la voce dell’anima può farsi sentire, più consapevole e coraggiosa che mai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

lorenzo bonicelli testimone di forza e determinazione 8216mi preme far vedere che sono lo stesso di sempre8217

© Ildifforme.it - Lorenzo Bonicelli, testimone di forza e determinazione: ‘Mi preme far vedere che sono lo stesso di sempre’

Approfondisci con queste news

Curatoli manda un abbraccio a Bonicelli, "forza Lorenzo" - "In questa giornata per me bellissima, tra compleanno e medaglia, mando un abbraccio a Lorenzo, il ginnasta vittima di un incidente alle Universiadi, e alla sua famiglia. Da ansa.it

lorenzo bonicelli testimone forzaLorenzo Bonicelli e l'immobilità dopo l'incidente: «Mi chiedo sempre il perché di quell'errore agli anelli, e so che una risposta non l'avrò mai. La sera è dura» - Parla il ginnasta che il 23 luglio, alle Universiadi, ha subito un gravissimo incidente che gli ha causato l'immobilità. Si legge su msn.com

Lorenzo Bonicelli in coma dopo la caduta dagli anelli: chi è, lo sport e lo choc nella Nazionale azzurra - Abbadia Lariana (Lecco), 25 luglio 2025 – Ha tentato un triplo salto mortale, ma è atterrato sul collo. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Bonicelli Testimone Forza