Lorenzo Bonicelli parla delle condizioni dopo l' incidente alle Universiadi di Essen cosa ricorda della caduta

Il ginnasta Lorenzo Bonicelli ha parlato delle sue condizioni dopo la caduta dagli anelli alle Universiadi di Essen: come sta ora e cosa ricorda. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lorenzo Bonicelli parla delle condizioni dopo l'incidente alle Universiadi di Essen, cosa ricorda della caduta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Corriere della Sera. . L’appuntamento è alle 16, l’orario in cui Lorenzo Bonicelli è libero dalle tante sessioni di terapie, dalle sedute con la psicologa. Poi sarà impegnato nelle procedure serali, allettamento, elettrostimolazione, cena e sonno. Mamma Vania e - facebook.com Vai su Facebook

Oggi alle 18.00 su Rai Due a Dribbling intervista in esclusiva a Lorenzo Bonicelli #Italgym Vai su X

Lorenzo Bonicelli parla delle condizioni dopo l'incidente alle Universiadi di Essen, cosa ricorda della caduta - Il ginnasta Lorenzo Bonicelli ha parlato delle sue condizioni dopo la caduta dagli anelli alle Universiadi di Essen: come sta e cosa ricorda. Riporta virgilio.it

Lorenzo Bonicelli e l'immobilità dopo l'incidente: «Mi chiedo sempre il perché di quell'errore agli anelli, e so che una risposta non l'avrò mai. La sera è dura» - Parla il ginnasta che il 23 luglio, alle Universiadi, ha subito un gravissimo incidente che gli ha causato l'immobilità. msn.com scrive

Lorenzo Bonicelli, danno neurologico dopo la caduta in gara. Le condizioni del ginnasta lecchese - Abbadia Lariana, 31 luglio 2025 – Lorenzo Bonicelli, il ginnasta lecchese rimasto vittima di una grave caduta durante un esercizio agli anelli in gara, ha subìto un danno neurologico, in conseguenza ... Segnala ilgiorno.it