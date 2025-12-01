Lorenzo Bonicelli la sfida dopo l’incidente | Mi preparo per le paralimpiadi

Lorenzo Bonicelli, 23 anni, ha condiviso con il Corriere della Sera la sua toccante storia di rinascita. Dopo una drammatica caduta agli anelli durante le Universiadi, ha subito un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, un infortunio che lo ha costretto all’immobilità. Lorenzo Bonicelli e l’immobilità dopo l’incidente: «Mi chiedo sempre il perché di quell’errore agli anelli, e so che una risposta non l’avrò mai. La sera è dura» https:t.coQux9RGOkUI — LB (@blueness04) December 1, 2025 “All’inizio non volevo vedere nessuno, solo genitori, sorelle e la mia fidanzata Lisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lorenzo Bonicelli, la sfida dopo l’incidente: “Mi preparo per le paralimpiadi”

