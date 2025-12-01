Lorenzo Bonicelli il ginnasta racconta il suo lavoro di recupero

Lapresse.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Bonicelli,   infortunatosi agli anelli durante il concorso a squadre delle 32esime Universiadi Estive, in un’intervista al Corriere della Sera parla delle sue condizioni attuali e del difficile lavoro di recupero: “Sono rimasto un atleta, è la mia indole, dico ai terapisti: fatemi lavorare, non tenetemi in gabbia. Il risultato è che mi hanno riempito il programma giornaliero, la sera torno in camera distrutto”. Il giovane, che in estate è stato un mese in terapia intensiva, racconta: “Il focus è incentrato sulla parte alta, quindi sulle braccia. Il primo obiettivo è cercare di mantenere l’equilibrio da seduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

lorenzo bonicelli il ginnasta racconta il suo lavoro di recupero

© Lapresse.it - Lorenzo Bonicelli, il ginnasta racconta il suo lavoro di recupero

Contenuti che potrebbero interessarti

lorenzo bonicelli ginnasta raccontaLorenzo Bonicelli, il ginnasta racconta il suo lavoro di recupero - Lorenzo Bonicelli,  infortunatosi agli anelli durante il concorso a squadre delle 32esime Universiadi Estive, in un'intervista al Corriere della Sera parla ... Secondo lapresse.it

lorenzo bonicelli ginnasta raccontaIl ginnasta Lorenzo Bonicelli: «In me c'è un grande mix di tristezza, rabbia, all’inizio c’era anche del rimorso. Mi chiedo sempre il perché di quell'errore agli anelli» - «All'inizio non volevo vedere nessuno se non i miei genitori, le mie sorelle, la mia fidanzata Lisa» ... Come scrive vanityfair.it

lorenzo bonicelli ginnasta raccontaLorenzo Bonicelli dopo l'incidente: «Sono sulla carrozzina elettronica, le piaghe fanno male. I pensieri della sera mi spaventano» - Lorenzo Bonicelli, 23 anni, studente modello di economia e giovane promessa della ginnastica artistica. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Bonicelli Ginnasta Racconta