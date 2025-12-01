Lorenzo Bonicelli il ginnasta racconta il suo lavoro di recupero
Lorenzo Bonicelli, infortunatosi agli anelli durante il concorso a squadre delle 32esime Universiadi Estive, in un’intervista al Corriere della Sera parla delle sue condizioni attuali e del difficile lavoro di recupero: “Sono rimasto un atleta, è la mia indole, dico ai terapisti: fatemi lavorare, non tenetemi in gabbia. Il risultato è che mi hanno riempito il programma giornaliero, la sera torno in camera distrutto”. Il giovane, che in estate è stato un mese in terapia intensiva, racconta: “Il focus è incentrato sulla parte alta, quindi sulle braccia. Il primo obiettivo è cercare di mantenere l’equilibrio da seduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
