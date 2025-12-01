Lorenzo Bonicelli costretto all’immobilità dopo la caduta agli anelli | All’inizio non volevo vedere nessuno | ora mi preparo per le paralimpiadi

«Mi preme far vedere che sono lo stesso di sempre, nonostante l’incidente». Parla così Lorenzo Bonicelli, il 23enne azzurro che la scorsa estate è caduto alle Universiadi durante un triplo salto mortale agli anelli. Quell’incidente gli ha causato un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra. In parole più semplici: l’immobilità. «All’inizio è stato uno sforzo. Non volevo vedere nessuno al di fuori dei genitori, delle sorelle e della mia fidanzata Lisa. Ero categorico, zero visite, preferivo isolarmi. Poi ho capito che avevo bisogno di vedere i miei amici. Ora vengono a trovarmi e mi piace vedere che nessuno di loro ha cambiato approccio nei miei confronti», racconta il giovane atleta in un’ intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online