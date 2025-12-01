L’Opec tiene ferma la produzione per il primo trimestre 2026

Dopo la serie di aumenti che hanno caratterizzato la seconda parte del 2025, l’OPEC ha deciso di lasciare stabile la produzione di greggio, in attesa di capire quale sarà la strategia migliore per affrontare il 2026 ed il 2027, ma soprattutto per appianare le attuali divergenze fra i produttori. Davanti al cartello in forma allargata (Opec Plus), che include anche la Russia, si presenta infatti un mercato pieno di incognite, caratterizzato da un eccesso di offerta e falsato anche dalle sanzioni degli USA e dell’UE alla Russia. Se infatti la “pace” in Ucraina dovesse portare alla rimozione delle sanzioni, un mare di greggio russo inonderebbe l’Europa, facendo crollare ancora le quotazioni, già molto basse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

