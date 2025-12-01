Londra ai pinguini dello zoo arriva il calendario dell' avvento

Stanno arrivando le feste natalizie anche per i pinguini di Humboldt dello zoo ZSL di Londra. Gli ospiti del parco della capitale britannica hanno ricevuto un calendario dell’avvento contenente dei deliziosi bocconcini di pesce. Un’addetta dello zoo ha distribuito il cibo ai pinguini che hanno accolto con gioia il dono. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Londra, ai pinguini dello zoo arriva il calendario dell'avvento

