LA TRASFORMAZIONE digitale dei trasporti e della logistica in Europa ha un nuovo segnale di svolta che proviene dall’Italia: dalle banchine del porto di La Spezia e del porto di Trieste arriva un modello operativo che anticipa il cambiamento e pone l’Italia come apripista di un ecosistema logistico europeo connesso, sostenibile e digitale. Dalle esperienze messe in campo emerge che la trasformazione non è più prospettica, ma sta prendendo forma concreta. L’obiettivo è chiaro: creare un ambiente in cui documenti, controlli e informazioni, ancora troppo spesso basati su carta, viaggino in formato elettronico in temporeale, riducendo burocrazia, tempi e costi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Logistica digitale anti-burocrazia: così trasportare costa di meno