Loftus-Cheek nuova chance in Coppa Italia | Allegri rilancia l’inglese all’Olimpico

Il calendario non concede pause e il destino, a volte, si diverte a ripetersi. Dopo il successo in campionato che ha riportato il Milan in vetta, sia pure in coabitazione con il Napoli, i rossoneri ritrovano subito la Lazio, questa volta nel palcoscenico dell’ Olimpico e con la Coppa Italia in palio. Una sfida differente per ritmo, interpreti e posta in gioco, ma con un punto fermo nella testa di Massimiliano Allegri: rilanciare Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha vissuto una prima parte di stagione a corrente alternata, condizionato non da problemi fisici o prestazioni insufficienti, ma da un centrocampo che Allegri ha stabilizzato attorno al trio Fofana–Modric–Rabiot. 🔗 Leggi su Milanzone.it

