Lodi, 1 dicembre 2025 – Un controllo di routine si è trasformato in un sequestro importante quando una pattuglia della Squadra Volante ha fermato una Bmw in via Indipendenza a Lodi, scoprendo, al suo interno, un vero campionario di merce rubata e contraffatta. Gli agenti hanno denunciato tre romeni di 25, 22 e 30 anni per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. Nei loro confronti è stata inoltre avanzata la richiesta di foglio di via da Lodi. Inseguimento fino a Milano. Tre arrestati Il veicolo è stato fermato intorno alle 11.55 e, già dalle prime verifiche, sono emersi elementi sospetti: tutti e tre gli uomini erano già noti alle forze dell'ordine, a vario titolo, per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi.

© Ilgiorno.it - Lodi, fermati con un carico di merce rubata (e tarocca): denunciati tre uomini