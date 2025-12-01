D a millenni osserva gli esseri umani da vicino, spesso senza degnarli di troppe attenzioni: ci siamo abituati, è nel suo stile, ci diciamo. Ma da dove venga davvero il nostro amato gatto domestico è un rompicapo: si erano azzardate ipotesi che ora sono state clamorosamente contraddette da una ricerca a firma italiana. 4 libri sul mondo dei gatti: protagonisti meravigliosi felini X Leggi anche › I gatti, nostri “pusher”: così fusa e strusciamenti creano dipendenza (lo dice la scienza!) L’amicizia (recente) tra umani e felini: in copertina su Science la rivoluzionaria scoperta italiana. Quella fatta da Claudio Ottoni, associato di Antropologia, e da Marco De Martino, del dipartimento di Biologia dell’università di Roma Tor Vergata, per la quale i due studiosi si sono guadagnati la copertina della prestigiosa rivista Science, è una scoperta che cambia le prospettive, stravolgendo ipotesi storiche e costringendoci a guardare i nostri gatti con occhi diversi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo studio dell’Università di Roma Tor Vergata ricostruisce le prime migrazioni feline e mostra come il gatto domestico sia arrivato in Europa molto, molto più tardi di quanto fino a ora si è creduto. Un vero e proprio ribaltone scientifico: ecco perché