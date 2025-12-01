Lo chef con le stelle | La cucina innovazione nel rispetto delle radici

Igles Corelli, chef, personaggio che buca lo schermo televisivo con le sue ricette, sul petto le stelle Michelin Cosa bolle in pentola? "Sto facendo un germano ripieno d’anguilla in salsa di more" Sapori e profumi del Delta. Lei è stato tra i primi a mettere nel piatto il granchio blu "Dobbiamo trasformarlo in risorsa. Lui si è mangiato le vongole, noi ci mangiamo lui. Il tagliolini sono buonissimi, certo bisogna saperli fare, c’è un po’ di lavoro" Il Trigabolo, ristorante che ha fatto scuola. Lei e un gruppo di amici "Sì, un’esperienza importante nel mondo della cucina, nella scoperta del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

