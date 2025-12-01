Lo abbiamo fatto in segreto… Francesco Chiofalo e l’ex di Temptation Island | l’annuncio poi la scoperta choc
Un annuncio inatteso e un video patinato hanno fatto infiammare il web: una coppia molto seguita sui social ha mostrato quello che sembrerebbe un romantico sì, tra fiori bianchi e promesse d’amore. In poche ore migliaia di utenti si sono divisi tra chi si congratula e chi storce il naso, chiedendosi se dietro quelle immagini perfette ci sia davvero una svolta nella loro storia o solo l’ennesimo contenuto studiato per ottenere click e visibilità. Dietro quella clip che sta facendo discutere c’è ancora una volta Francesco Chiofalo, volto noto dei reality e già protagonista a Temptation Island, insieme alla fidanzata Manuela Carriero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
IL SEGRETO per piante e cactus rigogliosi? ? Luce e Nutrizione! ?Abbiamo appena ricevuto tantissime nuove bellezze (come quelle in foto!): per mantenerle così splendide, ricorda che concimazione e luce sono fondamentali! ? La Regola d'Oro: ?LUCE: - facebook.com Vai su Facebook
Lecce-Sassuolo, Di Francesco: "Abbiamo giocato per provare a vincerla" - Sassuolo, il tecnico Eusebio Di Francesco commenta l'incontro ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare". Secondo tuttomercatoweb.com
Toscano: "Delusi, ma orgogliosi: la rivoluzione non si fa in un quarto d'ora" - Non nasconde la delusione per il suo risultato, Francesco Toscano, leader di Democrazia sovrana popolare e candidato alla presidenza della Regione Calabria. Come scrive rainews.it