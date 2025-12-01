Lo abbiamo fatto in segreto… Francesco Chiofalo e l’ex di Temptation Island | l’annuncio poi la scoperta choc

Un annuncio inatteso e un video patinato hanno fatto infiammare il web: una coppia molto seguita sui social ha mostrato quello che sembrerebbe un romantico sì, tra fiori bianchi e promesse d’amore. In poche ore migliaia di utenti si sono divisi tra chi si congratula e chi storce il naso, chiedendosi se dietro quelle immagini perfette ci sia davvero una svolta nella loro storia o solo l’ennesimo contenuto studiato per ottenere click e visibilità. Dietro quella clip che sta facendo discutere c’è ancora una volta Francesco Chiofalo, volto noto dei reality e già protagonista a Temptation Island, insieme alla fidanzata Manuela Carriero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it