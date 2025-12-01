Liverpool-Sunderland mercoledì 03 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici
Sunderland 22 punti, Liverpool 21: una situazione di classifica dopo 13 giornate che nessuno avrebbe potuto nemmeno immaginare. Non solo un club neopromosso che precede i campioni in carica, che già sarebbe molto, ma questo sta succedendo dopo un’estate nella quale i Reds hanno speso oltre 400 milioni di sterline sul mercato. Alexander Isak è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bayan canjaras da Arsenal ta yi da Sunderland ranar Asabar, Liverpool da Man City za su nemi su rage tazarar da ke tsakaninsu da ?ungiyar ta Gunners a wasan da za su fuskanci junansu a filin wasa na Etihad a yau Lahadi. Wace ?ungiya kuke gani za ta yi Vai su X
Crisi del gol per l'attacco del Milan! Sia Gimenez che Nkunku sono ancora a secco in campionato e la dirigenza corre ai ripari in vista di gennaio. #Gimenez #Nkunku #Milan #ACMilan #Calciomercato #SerieA #PremierLeague #WestHam #Sunderland - facebook.com Vai su Facebook