Liverpool-Sunderland mercoledì 03 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici I Reds puntano al bis
Sunderland 22 punti, Liverpool 21: una situazione di classifica dopo 13 giornate che nessuno avrebbe potuto nemmeno immaginare. Non solo un club neopromosso che precede i campioni in carica, che già sarebbe molto, ma questo sta succedendo dopo un’estate nella quale i Reds hanno speso oltre 400 milioni di sterline sul mercato. Alexander Isak è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
Bayan canjaras da Arsenal ta yi da Sunderland ranar Asabar, Liverpool da Man City za su nemi su rage tazarar da ke tsakaninsu da ?ungiyar ta Gunners a wasan da za su fuskanci junansu a filin wasa na Etihad a yau Lahadi. Wace ?ungiya kuke gani za ta yi Vai su X
Fabrizio Romano gela la pista Gimenez-Sunderland: «Nessun contatto, mi arriva un no secco. Il club inglese ha piani diversi». Si complica la cessione del messicano per il Milan. #GimenezSunderland #Milan #Calciomercato #FabrizioRomano #Seri - facebook.com Vai su Facebook