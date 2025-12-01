L’Italia oltre il confine | una comunità una lingua una memoria in Slovenia
In un piccolo angolo d’Europa dove le linee dei confini si sono ridisegnate più volte sotto il peso della storia, resiste una piccola comunità che continua a parlare la lingua di Dante affacciandosi sull’Adriatico sloveno. Sono poco meno di tremila persone, ma la loro voce risuona forte: è quella della comunità italiana in Slovenia, custode di una tradizione secolare e protagonista di un raro esempio di convivenza tra identità diverse. Nei comuni costieri di Capodistria, Isola, Pirano e Ancarano, giornali, radio, associazioni e istituzioni culturali testimoniano una vitalità sorprendente, alimentata da un sistema di tutele che la Slovenia ha saputo costruire e consolidare nel tempo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
