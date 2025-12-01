In un piccolo angolo d’Europa dove le linee dei confini si sono ridisegnate più volte sotto il peso della storia, resiste una piccola comunità che continua a parlare la lingua di Dante affacciandosi sull’Adriatico sloveno. Sono poco meno di tremila persone, ma la loro voce risuona forte: è quella della comunità italiana in Slovenia, custode di una tradizione secolare e protagonista di un raro esempio di convivenza tra identità diverse. Nei comuni costieri di Capodistria, Isola, Pirano e Ancarano, giornali, radio, associazioni e istituzioni culturali testimoniano una vitalità sorprendente, alimentata da un sistema di tutele che la Slovenia ha saputo costruire e consolidare nel tempo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

L'Italia oltre il confine: una comunità, una lingua, una memoria in Slovenia