Parlare di fine vita in uno stato laico solo per Costituzione, ma di fatto intriso di dogmi e obblighi cattolici, è assai complicato, perché la vita – che è l'oggetto del dibattito – smette di essere un fatto personale, intimo, e diventa qualcosa che riguarda tutti, costringendo quindi tutti a rispondere non alla propria morale e alla propria coscienza, ma a una sorta di morale assoluta, prefissata, che non tiene conto del singolo e delle sue esigenze. Anzi, le esigenze di ognuno, se non seguono i dettami di certe regole non scritte, diventano un impedimento alla realizzazione di tale morale. Insomma, la vita può compiersi solo entro certi confini, e pure lì dentro deve fare bene attenzione a non venir meno ad alcuni doveri, primo fra tutti quello di rispettare la "sacralità" della vita, che in altre parole vuol dire vivere finché ce n'è.

L'Italia non è pronta a parlare di fine vita (e di conseguenza non lo è nemmeno la tv)