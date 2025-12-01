Liste di attesa 27 milioni per le Regioni | pronti 2 milioni per la Campania
Liste d?attesa, ora si accelera. Dalla Conferenza Stato-Regioni arriva infatti il semaforo verde al decreto del governo che chiarisce procedure, obblighi e tempistiche per accedere al. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Argomenti simili trattati di recente
Aumenta il fenomeno delle liste d’attesa, guardando i dati: tra il 2019 e il 2023 le prestazioni ambulatoriali prescritte sono cresciute del 44%, mentre quelle realmente erogate sono diminuite dell’8%. Le prime visite richieste sono aumentate del 31%, ma quelle - facebook.com Vai su Facebook
San Raffaele, sciopero dei lavoratori: «Liste d'attesa lunghe e personale in fuga» Vai su X
Liste di attesa, 27 milioni per le Regioni: pronti 2 milioni per la Campania - Regioni arriva infatti il semaforo verde al decreto del governo che chiarisce procedure, obblighi e tempistiche per accedere ... Da ilmattino.it
Intervista a Massimo Di Gennaro: «Gestiamo bene le urgenze, ma mancano molti medici» - Massimo Di Gennaro, direttore Innovazione, Logistica integrata e Sanità digitale della Soresa Spa, Società di supporto tecnico alla direzione Salute di Palazzo Santa Lucia: ... Scrive ilmattino.it
Sanita': da Regioni ok a riparto 28,8 mln per Piattaforma nazionale liste d'attesa - Regioni per il riparto dei 28,85 milioni di euro necessari a realizzare ... Si legge su ilsole24ore.com