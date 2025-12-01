‘Lista stupri’ nel bagno del liceo Giulio Cesare la condanna dei docenti | Scritta inqualificabile
(Adnkronos) – La Digos e la Squadra Mobile di Roma indagano sulla 'lista degli stupri' comparsa nei bagni del liceo romano Giulio Cesare. Questa mattina la preside dell'istituto è stata sentita per gli eventuali profili politici connessi alle elezioni studentesche e i professori del liceo hanno condannato il gesto in una nota congiunta di cui . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Dopo aver letto la lista degli stupri nel bagno del Liceo Giulio Cesare di Roma il Ministro Valditara e gli altri esponenti del Governo Meloni sono ancora convinti che l’educazione sessuo-affettiva debba essere un campo esclusivo delle famiglie? Sono proprio s - facebook.com Vai su Facebook
La 'lista degli stupri', i romani a Sanremo, l'allerta meteo. ASCOLTA il podcast di oggi 1 dicembre ift.tt/HmLcUxM Vai su X
