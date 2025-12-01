Si indaga sulla " lista degli stupri "- con i nomi di 8 ragazze e di un ragazzo - comparsa nei bagni del liceo romano Giulio Cesare. Oggi, 1° dicembre, tocca alla preside dell’istituto, Paola Senesi, parlare con la Squadra Mobile e la Digos della Questura di Roma, per gli eventuali profili politici connessi alle elezioni studentesche. Intanto, la dirigente ha rilasciato un comunicato per affrontare la questione, di fatto rivendicando che il Giulio Cesare “lungi dall’essere indifferente alla problematica, è al contrario impegnato costantemente nella proposta condivisa di iniziative miranti a incrementare un reciproco rispetto tra uomo e donna e a contrastare ogni forma di violenza” e che “non è certo una scuola connotata da un clima di violenza”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Studenti: "Si pensa solo a tutela scuola"