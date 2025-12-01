Lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma | preside convocata in Questura sospetti su un 14enne

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ipotesi è che sia stato un 14enne a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma. Oggi la preside è convocata in Questura. 🔗 Leggi su Fanpage.it



lista stupri liceo giulioLista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma: preside convocata in Questura, sospetti su un 14enne - L'ipotesi è che sia stato un 14enne spinto da studenti più grandi a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma ... Secondo fanpage.it

lista stupri liceo giulio«Lista stupri» al Giulio Cesare: botta e risposta studenti-dirigente - Gli alunni propongono la creazione di gruppi di lavoro con docenti e personale scolastico. Si legge su rainews.it

lista stupri liceo giulioProtesta degli studenti dopo la lista degli stupri: “Non chiediamo punizioni ma risposte” - Al liceo Giulio Cesare di Roma questa mattina picchetto dei ragazzi che accusano la preside: «Pensa solo alla tutela dell’immagine della scuola». repubblica.it scrive

